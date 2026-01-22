Manisa Basket'in konuğu Büyükçekmece

BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Mersin Spor'a 81-77 mağlup olan Manisa Basket yarın evinde Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 16 maçta 4 galibiyetle düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Manisa ekibi, 2 galibiyeti bulunan son sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Manisa Basket sezonun ilk yarısında deplasmanda Büyükçekmece'yi 89-69 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor