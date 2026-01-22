Haberler

Manisa Basket'in konuğu Büyükçekmece

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattının üstünde yer alan Manisa Basket, evinde karşılaşacağı Büyükçekmece'yi yenerek moral bulmayı hedefliyor. Ligde şu ana kadar 4 galibiyet alan Manisa ekibi, rakibine karşı sezonun ilk yarısında 89-69 galip gelmişti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Mersin Spor'a 81-77 mağlup olan Manisa Basket yarın evinde Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 16 maçta 4 galibiyetle düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Manisa ekibi, 2 galibiyeti bulunan son sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Manisa Basket sezonun ilk yarısında deplasmanda Büyükçekmece'yi 89-69 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü