Manisa Basket'in konuğu Büyükçekmece
Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattının üstünde yer alan Manisa Basket, evinde karşılaşacağı Büyükçekmece'yi yenerek moral bulmayı hedefliyor. Ligde şu ana kadar 4 galibiyet alan Manisa ekibi, rakibine karşı sezonun ilk yarısında 89-69 galip gelmişti.
BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Mersin Spor'a 81-77 mağlup olan Manisa Basket yarın evinde Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 16 maçta 4 galibiyetle düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Manisa ekibi, 2 galibiyeti bulunan son sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Manisa Basket sezonun ilk yarısında deplasmanda Büyükçekmece'yi 89-69 mağlup etmişti.