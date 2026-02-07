Manisa Basket kritik maçta
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, alt sıralardan kurtulma mücadelesinde Bursaspor'u konuk edecek. Maç yarın saat 20.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde yönetimi tekrar değişerek takımın isim sponsorluğuna geçen Manisa Basket alt sıralardan kurtulma yarışında yarın Bursaspor'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Manisa Basket ligde 18 maçta 5 galibiyet alabildi. Bursa ekibi ise 6 galibiyetle Manisa'nın hemen üzerinde yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor