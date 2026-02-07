Haberler

Manisa Basket kritik maçta

Manisa Basket kritik maçta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, alt sıralardan kurtulma mücadelesinde Bursaspor'u konuk edecek. Maç yarın saat 20.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde yönetimi tekrar değişerek takımın isim sponsorluğuna geçen Manisa Basket alt sıralardan kurtulma yarışında yarın Bursaspor'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Manisa Basket ligde 18 maçta 5 galibiyet alabildi. Bursa ekibi ise 6 galibiyetle Manisa'nın hemen üzerinde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı katletti
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı

Yediler, içtiler, karnı doyan silahına davrandı! Kafede kurşun yağmuru
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de korkutan deprem

Neredeyse her gün sallanan ilçede korkutan deprem