Manisa Basket Bursaspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftada 1 galibiyet alırken evinde 2 maçı da kaybeden Manisa Basket yarın Bursaspor deplasmanında terleyecek. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de oynanacak. Ligde Bursaspor'un da Manisa Basket gibi 3 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.

