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Manisa Basket, Beşiktaş'a Konuk Oluyor

Manisa Basket, Beşiktaş'a Konuk Oluyor
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Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda kurtuluş umutlarını koruyan Manisa Basket, ikinci sıradaki Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Ayrıca, Manisa Basket yeni transferi Jon Elmore ile kadrosunu güçlendirdi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Karşıyaka'yı evinde yenerek bitime 4 maç kala kurtuluş umutlarını koruyan düşme hattındaki Manisa Basket yarın ikinci sıradaki Beşiktaş'a konuk olacak. BJK Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Ligde üst üste 12 galibiyet alan Beşiktaş'ın 26 haftada 21 galibiyeti bulunuyor.

TRANSFERDE ELMORE GELDİ

Manisa Basket, 8 galibiyetle kurtuluş barajının 1 galibiyet üzerinde. Öte yandan Manisa ekibi son 4 maç öncesi transferde hamle yaparak 1.91 boyundaki ABD'li guard Jon Elmore'u kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerinde İtalya'nın Trieste ve Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımlarında forma giyen Elmore, son olarak NBA G League ekiplerinden Stockton Kings'te mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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