Manisa Basket, Anadolu Efes ile Deplasmanda Karşılaşacak
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket yarın haftaya lider başlayan Anadolu Efes'le deplasmanda karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç saat 19.00'da başlayacak. Anadolu Efes bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazandı. Manisa Basket ise 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Manisa ekibi geçen hafta Merkezefendi Belediyesi Basket'i evinde 88-79 mağlup etmeyi başarmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor