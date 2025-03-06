Manisa Aerobik Cimnastikçilerinden Tarihi Başarı

Aerobik cimnastik branşında Ayşe Begüm Onbaşı ile dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandıran Manisa'da, yeni şampiyonların yetişmesiyle, milli takımın büyük kısmı Manisalı cimnastikçilerden oluşuyor. Son olarak 27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında İstanbul Sancaktepe'de yapılan milli takım seçmelerinde Manisa adeta kendisiyle yarıştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Gürkan Er tarafından Manisa'da aerobik cimnastiğin temelleri atılan ve onun yetiştirdiği antrenör Harun Çelik'in çalıştırdığı Manisa Spil Spor Kulübü'nün genç cimnastikçileri başarıdan başarıya koşuyor. Katıldıkları yarışmalarda neredeyse tüm dereceleri kimseye kaptırmıyorlar.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından en son 27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında İstanbul Sancaktepe'de yapılan Türkiye Şampiyonasına katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü ile 2012 yılında kurulan Manisa Spil Spor Kulübü Aerobik Cimnastik sporcuları neredeyse katıldıkları tüm kategorilerde büyük başarı gösterdiler ve adeta kendileriyle yarıştı.

Manisa Spil Spor Kulübü sporcularından büyük başarı

Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Özgür Erdemir, "Kulüp olarak katıldığımız bu yarışmada hem kulübümüz hem Manisa resmen kendisiyle yarıştı diyebilirim. Başka hiçbir ilden bizi zorlayabilecek durum oluşmadı. 12-14 yaş grubunda tek bayanlarda birinci ve ikinci bizim kulübümüzden, tek erkeklerde yarışmaya katılmadık. Bir sporcumuzun vardı Trio'da bayanlarda ikinci olduk. Çiftlerde ise çiftimiz vardı yarıştılar ama dereceye giremediler. 12-14 yaş grubunda şampiyon olduk ve birinciliği aldık. 15-17 yaş grubunda neredeyse bütün birincilikleri biz aldık. Hani şöyle söyleyeyim, tek bayanlarda birinci ve üçüncü bizden. Manisa olarak baktığımız zaman birinci, ikinci ve üçüncü Manisa'dan. Yani ikinci de Manisa'dan ama başka bir kulüpten. 15-17 Yaş Tek Erkeklerde Arın Pekönür şampiyon oldu, Gurupta Özgü Erdemir, Elif Sude Ulu, Derya Mina Ağan, Asmin Birsin ve Elif Karabalık ile birinciyiz. 15-17 on beş on yedi yaş grubunda birinciyiz. 15-17 yaş Çiftlerde Eylül Naz Aygör ve Arın Pekönür ile birinciyiz" dedi.

"Bu yıl ilk kez katıldıkları dalda birinci oldular"

Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Erdemir, "Ayrıca bu sene Manisa'nın ilk defa yaptığı 12-14 yaş grubunda Aerobik dans da sporcularımız Furkan Saylan, Tanem Atar ve Duru Günen ile şampiyon olduk. Bu Manisa'da ilk defa yapıldı ve şampiyonluk geldi. Güzel de bir koreografi oldu. Yani bütün kategorilerde neredeyse birincilik bizdeydi. Güzel de bir yarışma geçti. Çünkü alınacak madalya da kalmadı" diye konuştu.

"20 Mart'ta Portekiz'e Dünya kupasına gidecekler"

Türkiye Şampiyonası, milli takımların önümüzdeki sene ve bu yıl içerisinde önümüzdeki yarışmalarda Çekya'da Avrupa Şampiyonası'nda katılacağı yarışmalar için seçme olduğunu kaydeden Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Erdemir, "Büyük ihtimalle de Milli Takımın neredeyse bütün sporcuları bizim kulübümüzden gidecek gibi görünüyor. Bu yarışmaya gitmeden önce son yarışmada derece giren 3 tane sporcumuz bu sene Trio'da 13-14 yaş gurubunda ve teklerde dereceye giren sporcularımız Sırbistan'da yapılacak okullar arası ise ISEF'te yarışacaklar ve hem ülkemizi hem de kulübümüzü temsil edecekler. Türkiye'nin yurt dışına katılacağı yarışmaların neredeyse birçoğuna bizim çocuklarımızı göndereceğiz. Bunlar başarılı çocuklar zaten. İçinde Dünya şampiyonu olmuş çocuklar da var, Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör gibi. Yani bizim için çok güzel, başarılı bir yarışma geçti. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Milli Takım kadrosuna seçilen sporcuların 20 Mart tarihinde Portekiz'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasına katılacaklar öğrenildi. - MANİSA