Manisa 1. Amatör Küme'de Şampiyonluk İçin Rıdvan Türküler ile Anlaşma

2023-2024 sezonunda Manisa 1. Amatör Küme'de Şampiyonluk yolunda mücadele edecek Paşaköy FK, şampiyonluk mazileri olan ve son olarak 2022-2023 sezonunda Koldere FK ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik direktör Rıdvan Türküler ile sözleşme imzaladı.

Paşaköy FK Yönetiminden yapılan açıklamada, "İki sezondur kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene yeni yapılan kendi sahamızda ve kendi taraftarımızın huzurunda şampiyon olup Süper Amatör'e çıkmak istiyoruz. Teknik Direktörümüz Rıdvan Türküler'e Paşaköy FK'ya hoş geldin diyor, Paşaköy FK Arma altında başarılı bir sezon diliyoruz. Tüm takımlarımıza hayırlı sezonlar dileriz" denildi.

Başarılı Teknik Direktör Rıdvan Türküler ise, "Az laf, çok çalışma. Özveri, birliktelik, aile ortamı bizi başarıya götürecek en önemli gücümüz olacak. İnşallah hep birlikte başaracağız. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA