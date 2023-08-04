- Mandorlini: "Dikkatsizlikte yediğimiz iki gol sonucu turu kaybetmiş olduk"

ADANA - CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Adana Demirspor maçının ardından, "Dikkatsizlikten dolayı yediğimiz iki gol sonucu turu kaybetmiş olduk" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında CFR Cluj, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mandorlini, "Baktığınızda iki dikkatsizlik, iki hata bize tura mal oldu. Aslında tur tam bize doğru gelmişken, hem ilk yarının sonunda hem de ikinci yarının sonunda iki hatadan dikkatsizlikten dolayı yediğimiz iki gol sonucu turu kaybetmiş olduk. Tabii ki de çok üzünüz" ifadelerini kullandı.