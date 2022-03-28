Mancini: Türkiye'de her zaman iyi oyuncular olur

MANCINI: HEDEFLERİM İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VAR

İtalya Milli Takımı'nın deneyimli stoperi Bonucci ise Mancini ile iyi işler yaptıklarını söylerken, "Mancini, bize bu 3 yılda benzersiz şeyler kattı. Chiellini'nin ne yapacağını bilmiyorum ama benim açımdan bir istek var. İtalya Milli Takımı'nda devam etmekte kararlıyım. Bu formayı giyen pek çok gence örnek ve yol gösterici olmak için buradayım" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor