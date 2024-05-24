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Manchester United ve Manchester City, FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek

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İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Manchester United, FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadele Wembley Stadı'nda oynanacak ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak. Manchester United 12, Manchester City ise 7 kez bu kupayı kazandı.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalindeki Manchester derbisi yarın yapılacak.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, finalde kozlarını paylaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

Manchester United 12, Manchester City ise 7 kez kazandı

FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi.

Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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