Manchester United Teknik Direktörü Ten Hag: Galatasaray Karşısında Kendimize Güveniyoruz

Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Galatasaray karşısında takımının kendine güvendiğini söyledi. Ten Hag, takımda büyük farklar olduğunu ve sahada kendinden emin bir takım olacaklarını belirtti. Bruno Fernandes ise gruptan çıkmak istediklerini ve Galatasaray maçına odaklandıklarını ifade etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Galatasaray karşısında kendilerine güvendiklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da teknik direktör Ten Hag ile Portekizli futbolcu Bruno Fernandes, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri ilk maça göre takımda büyük farklar olduğunu belirten Ten Hag, "İlk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Yarın sahada kendinden emin bir takım olacak." diye konuştu.

Gruptan çıkamama senaryoları üzerine düşünmediğini kaydeden Hollandalı teknik adam, "Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ten Hag, Rasmus Hojlund ve Antony'nin yarın oynayabilecek durumda olduklarını da sözlerine ekledi.

"Odak noktamız bu maçı kazanmak"

Şampiyonlar Ligi'nde olmanın önemini vurgulayan Bruno Fernandes ise gruptan çıkmak istediklerini belirtti.

"Avrupa'nın en iyi kulüplerinin arasında olmak istiyoruz." diyen Portekizli futbolcu, "Gruptan çıkamazsak bizim için hayal kırıklığı olur. Şu an için bunu düşünmüyorum, sadece Galatasaray maçına odaklanmış durumdayım. Gruptan çıkmanın tek yolu Galatasaray'ı yenmek ve son maça avantajlı olarak gitmek. Yoğun bir atmosfer olacak ve odak noktamız bu maçı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Premier Lig'deki Everton maçında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Alejandro Garnacho hakkında da konuşan Fernandes, "Garnacho çok özel bir yetenek. Everton'a attığı gibi bir gol atabilirse harika olur. Bu tip anlar bizim maçı kazanmamıza yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.