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Manchester United, Rasmus Hojlund'u transfer etti

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Manchester United, Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan transfer etti. 20 yaşındaki futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı. Hojlund'un bonservis bedeli 72 milyon sterlin olarak iddia ediliyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Milli Takımı formasını 6 kez giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Hojlund'un bonservis bedelinin 72 milyon sterlin olduğunu iddia etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Kopenhag'da başlayan Hojlund, 2022'nin ocak ayında Sturm Graz'a, aynı yılın yaz transfer döneminde ise Atalanta'ya gitti.

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da 34 maça çıkan Hojlund, fileleri 10 defa havalandırdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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