Manchester United, Rasmus Hojlund'u Napoli'ye Kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'u sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Napoli'ye kiraladı. Napoli, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde Hojlund'u 44 milyon avroya transfer edebilecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Danimarkalı forveti Rasmus Hojlund'u sezon sonuna kadar İtalyan temsilcisi Napoli'ye kiraladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Napoli, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması da dahil olmak üzere belirli koşulların gerçekleşmesi halinde 22 yaşındaki futbolcuyu 44 milyon avroya transfer edebilecek.

Hojlund, Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 95 maçta 26 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
