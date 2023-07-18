Manchester United, Marcus Rashford'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Rashford, kulüpte geçirdiği başarılı sezonun ardından yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'ın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

Altyapısından yetiştiği Manchester United'da A takım formasını ilk kez 2016'da giyen Rashford, 359 maçta 123 gol kaydetti.

Rashford, tüm kulvarlarda 30 defa fileleri havalandırdığı 2022-23 sezonunda kariyerinin en başarılı yılını geçirdi.