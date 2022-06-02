Manchester United, Juan Mata'nın biten sözleşmesini uzatmayacak - Haberler

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Manchester United, Juan Mata'nın biten sözleşmesini uzatmayacak

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Manchester United, Juan Mata'nın biten sözleşmesini uzatmayacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, ay sonunda sözleşmesi bitecek İspanyol futbolcu Juan Mata'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, ay sonunda sözleşmesi bitecek İspanyol futbolcu Juan Mata'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 8 yıldır takımda görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Mata'nın sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirildi.

Mata, Valencia ve Chelsea'de forma giydikten sonra 2014'te Manchester ekibine transfer olmuştu.

Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Manchester United Juan Mata England Spor Haberler

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