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Manchester United'ın yıldızı Fernandes, Arda Güler'e başarı diledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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- Manchester United'ın yıldızı Fernandes, Arda Güler'e başarı diledi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e başarı diledi.

- Manchester United'ın yıldızı Fernandes, Arda Güler'e başarı diledi

İSTANBUL - Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e başarı diledi.

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e başarı dileğinde bulundu. Jorge Jesus ile birlikte iyi vakit geçireceklerine değinen Fernandes mesajında, "Merhaba Arda Güler. Senin için en iyisini diliyorum. Umarım Portekizli antrenörle iyi vakit geçirirsiniz. Çok iyi hocanız var, tadını çıkarın. Umarım çok maç ve kupa kazanırsın" sözlerine yer verdi. Fernandes'in bu mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Arda Güler, "Teşekkürler kral" notunu yazdı.

İhlas Haber Ajansı / Spor

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