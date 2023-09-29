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Manchester United'ın stoperi ve sol beki sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United'ın stoperi Lisandro Martinez ve sol beki Sergio Reguilon sakatlandı. Martinez uzun süre sahalardan uzak kalacakken, Reguilon'un da ekim ayındaki milli maç arasından önce takıma dönmesi beklenmiyor.