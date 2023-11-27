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Manchester United'ın Galatasaray maçı öncesi eksikleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United'ın kamp kadrosunda bazı eksikler bulunuyor. Marcus Rashford'un cezası, sakatlıkları olan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro kadroda yer almayacak.