Manchester United-Galatasaray maçında Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United- Galatasaray karşılaşmasında Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray salı günü deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak. VAR'da da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert görev alacak. - İSTANBUL