Manchester United, FA Cup'ta Şampiyon Oldu
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, şampiyon oldu. Hollandalı Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, 30. dakikada Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Kobbie Mainoo'nun attığı gollerle kupaya uzandı. Manchester City'nin tek golünü 87. dakikada Jeremy Doku kaydetti. Kupada 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, şampiyon oldu.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Hollandalı Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, 30. dakikada Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Kobbie Mainoo'nun attığı gollerle kupaya uzandı.
Manchester City'nin tek golünü 87. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
Kupada 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.