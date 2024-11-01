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Manchester United, Erik ten Hag'ın Yerine Ruben Amorim ile Anlaştı

Manchester United, Erik ten Hag'ın Yerine Ruben Amorim ile Anlaştı
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Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı ve Portekizli Ruben Amorim ile 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Amorim, görevine 11 Kasım'da başlayacak.

İngiliz temsilcisi Manchester United, Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaştı.

Premier Lig ekibi Manchester United, Teknik Direktör Erik ten Hag'ın yerini doldurdu ve Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Amorim ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da opsiyonu olduğunu belirtildi. 39 yaşındaki teknik direktörün 11 Kasım Pazartesi günü görevine başlayacağı ifade edildi.

2020'den bu yana Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u çalıştıran Ruben Amorim, Portekiz Ligi'nde 2, Portekiz Kupası'nda 2 ve Portekiz Süper Kupa'da 1 kez şampiyonluk yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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