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Manchester United, Erik ten Hag'ın sözleşmesini uzattı

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Ten Hag, kazandıkları kupa ve ilerlemelerle gurur duyduğunu belirtirken, hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yola devam etme kararı aldı. Kırmızılar, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin 2026 yılının haziran ayına kadar uzatıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

54 yaşındaki çalıştırıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada devam edeceği için mutlu olduğunu, kazandıkları 2 kupa ve birçok konudaki ilerlemeleriyle gurur duyduğunu belirtti. Beklenen seviyeye ulaşmak için daha da çok çalışacaklarını vurgulayan deneyimli antrenör, hedeflerine ulaşma yönünde kulüple beraber birlik ve bütünlük içinde olduklarını söyledi.

2022-2023 sezonunun başında Manchester United'ın başına geçen Erik ten Hag, geçirdiği iki sezonda 1 FA Cup, 1 İngiltere Lig Kupası kazandı.

Tecrübeli teknik direktörün henüz Premier Lig'de veya Avrupa kupalarında şampiyonluğu bulunmuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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