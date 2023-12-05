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Manchester United, eleştirel haberler nedeniyle gazetecileri basın toplantısına almadı

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İngiliz ekibi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag hakkındaki eleştirel haberleri nedeniyle bazı gazetecileri bugünkü basın toplantısına almadı. Kulüp, haber kuruluşlarıyla iletişim eksikliği nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirtti.

İngiliz ekibi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag hakkındaki eleştirel haberleri nedeniyle bazı gazetecileri bugünkü basın toplantısına almadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı teknik adamın yarın oynanacak Chelsea maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısına, Sky Sports, Daily Mirror, ESPN ve MEN'in muhabirleri giremedi.

Manchester ekibi, "bazı haber kuruluşlarına karşı beğenmedikleri haberler yaptıkları için değil, yorum yapma ya da itiraz etme fırsatı vermek adına kulüple temas kurmadıkları için harekete geçildiğini" doğruladı.

Kulübün açıklamasında, "Bunun savunulması gereken önemli bir ilke olduğuna inanıyoruz. Birlikte çalışma şeklimizin yeniden düzenlenmesine yol açmasını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kararın iletişim direktörü Andrew Ward tarafından alındığı iddia edilirken, yasağın sadece bugünkü toplantıyı mı kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

Son günlerde çıkan haberlerde, alınan kötü sonuçların ardından Manchester Unitedlı futbolcuların teknik direktör Ten Hag'a inançlarını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 4 puanla son sırada yer alıyor. Premier Lig'de 14 maçın 6'sını kaybeden Erik Ten Hag yönetimindeki İngiliz temsilcisi, 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

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