Manchester United, Diogo Dalot'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli milli futbolcu Diogo Dalot'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. 24 yaşındaki sağ bek ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli milli futbolcu Diogo Dalot'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Manchester United Kulübü, 24 yaşındaki sağ bek ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Dalot'nun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Porto takımında başlayan Dalot, 2018'de 19 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer oldu. Manchester ekibinde 107 maça çıkan Dalot, 3 gol kaydetti.