Manchester United, deplasmanda Everton'a yenildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manchester United, deplasmanda Everton'a yenildi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Manchester United, deplasmanda Everton'a yenildi

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Haftaya 7. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Everton'a konuk oldu.

Everton, Gordon'ın 27. dakikada kaydettiği golle sezonun 8. galibiyetini alırken, Manchester United ligdeki son 5 maçında 4. puan kaybını yaşadı.

İki maç eksiği bulunan Everton puanını 28'e yükseltti. Bir maçı eksik Manchester United ise 51 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

İngiltere Premier Lig, Manchester United, Spor, Haberler

title