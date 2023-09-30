Manchester United, Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu
İngiltere Premier Lig'de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Crystal Palace, 25. dakikada Joachim Andersen'in golüyle galip geldi. Manchester United bu mağlubiyetle zirve yarışının uzağında kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.
Premier Lig'in 7. haftasındaki maçta Crystal Palace, 25. dakikada Joachim Andersen'in golüyle 1-0 galip geldi.
Manchester ekibi, bu mağlubiyetle ligde 9 puanla zirve yarışının uzağında kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United'a konuk olacak.
Kaynak: AA / Spor