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Manchester United, Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Crystal Palace, 25. dakikada Joachim Andersen'in golüyle galip geldi. Manchester United bu mağlubiyetle zirve yarışının uzağında kaldı.