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Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti.

Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.

Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.

Inter, o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.

Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Christian Eriksen Manchester United Spor Haberler

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