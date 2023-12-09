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Manchester United, Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu

9 Aralık 2023 20:23 Son Güncelleme: 20:24 Abone Ol

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig maçında Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu. Manchester United, rakibi karşısında ilk yarıyı geride kapattı ve Bournemouth karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray ise daha önce Manchester United ile oynadığı maçlarda bir galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.