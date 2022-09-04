Manchester United, Arsenal'a Premier Lig'deki ilk yenilgisini tattırdı
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İngiltere Premier Lig'in 6. hafta kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 6. hafta kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.
Sezona kötü başlayan ancak son 3 maçını kazanan Manchester United, 5'te 5 yaparak puan tablosunun zirvesinde yer alan Arsenal'ı ağırladı.
Yeni transferi Antony'nin 35. dakikada attığı golle soyunma odasına önde giden Manchester United, Rashford'ın 66 ve 75. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Arsenal'ın golünü 60. dakikada Saka kaydetti.
Art arda 4. galibiyetini alan Manchester United, puanını 12'ye yükseltti. Arsenal ise 15 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor