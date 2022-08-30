Manchester United, Antony için Ajax'la anlaştı Spor Haberleri İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı forvet oyuncusu Antony'nin transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaştı. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı forvet oyuncusu Antony'nin transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünün ardından 22 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcuyla sözleşme imzalanacak. Hollanda ekibi Ajax, Antony'nin bonservis bedelinin 95 milyon avro olduğunu, ekstra ödemelerle miktarın 100 milyon avroya çıkabileceğini belirtti. Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Manchester United Spor Haberler

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