Manchester United, Andre Onana'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı Inter'den transfer etti. David de Gea'nın ayrılmasının ardından kalesini koruyacak yeni isim olarak Onana seçildi. 27 yaşındaki Onana ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.