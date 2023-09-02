Manchester City ve Tottenham galibiyetle haftayı tamamladı

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Fulham'ı 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Tottenham ise Burnley'yi 5-2 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Fulham'ı 5-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Fulham'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, Julian Alvarez'in 31, Nathan Ake'nin 45+5, Erling Haaland'ın 58, 70 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle 5-1'lik galibiyete ulaştı. Fulham'ın golü, 33. dakikada Tim Ream'den geldi.

Manchester City, puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü.

Tottenham'dan 5 gollü galibiyet

Tottenham, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk olduğu maçı 5-2 kazandı.

Konuk ekip, Son Heung-min'in 16, 63, 66, Cristian Romero'nun 45+2 ve James Maddison'ın 54. dakikada bulduğu gollerle galip geldi. Burnley'nin gollerini 4. dakikada Lyle Foster ve 90+4. dakikada Josh Brownhill kaydetti.

Bu sonuçla 10 puana ulaşan Tottenham, ikinci sırada yer aldı.

Günün öne çıkan diğer maçında Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 1-0'lık skorla geçti. Sheffield United-Everton ve Brentford-Bournemouth karşılaşmaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.