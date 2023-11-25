Manchester City ve Liverpool Berabere Kaldı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City ile Liverpool arasında 1-1 beraberlik yaşandı. Manchester City'nin 23 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Erling Haaland 48 maçta 50 gole ulaşarak bir rekora imza attı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Erling Haaland'ın 27. dakikada attığı golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Liverpool, 80. dakikada Trent Alexander-Arnold ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu beraberliğin ardından Manchester City puanını 29'a, Liverpool da 28'e çıkardı.
Manchester ekibinin Premier Lig'de sahasındaki 23 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Norveçli yıldız futbolcu Haaland ligde 50 gole en az maçta (48) ulaşan futbolcu oldu.