Manchester City ve Juventus Son 16 Turuna Yükseldi

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'ndaki kritik maçta Manchester City, Juventus'u 5-2 yenerek lider konumda yer alarak son 16 turuna adını yazdırdı. Juventus ise 6 puanla birlikte tura geçiş yaptı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Manchester City ve Juventus son 16 turuna kaldı.

Orlando'nun Camping World Stadı'nda G Grubu'nun liderlik maçında İtalya'nın Juventus takımıyla, İngiliz ekibi Manchester City karşılaştı.

Manchester City, 9. dakikada Jeremy Doku'nun golüyle öne geçerken Torino ekibi, 11. dakikada Teun Koopmeiners'la skoru eşitledi, Manchester City, 26. dakikada ise Juventus defansı Pierre Kalulu'nun kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 52. dakikada Erling Haaland, 69. dakikada Phil Foden, 75. dakikada Savinho'nun golleriyle skoru 5-1 yaptı.

Juventus, 84. dakikada Dusan Vlahovic'le gol bulsa da maçtan 5-2 yenik ayrıldı.

Washington'daki Audi Field Stadı'nda oynanan gecenin diğer maçında ise Fas ekibi Wydad ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımı karşı karşıya geldi.

Wydad, 4. dakikada Cassius Mailula'yla öne geçerken Al Ain, 45+1. dakikada Kodjo Laba'nın penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Al Ain, Kaku'nun 50. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.

G Grubu'nda, 9 puanla lider olan Manchester City ile 6 puana sahip Juventus son 16 turuna yükseldi. Al Ain 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Wydad ise turnuvayı puansız tamamladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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