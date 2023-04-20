Manchester City ve Inter yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarında Bayern Münih'i eleyen Manchester Cityi ile Benfica'yı saf dışı bırakan Inter yarı finale yükseldi. Yarı finalde M. City, Real Madrid ile Inter ise Milan ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar beli oldu. Manchester City 3-0'ın rövanşında Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İlk yarı gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarının 57. dakikasında İngiliz ekibi Norveçli golcüsü Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi karşılaşmanın 83. dakikasında Joshua Kimmich'in penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Manchester City, 3-0'ın rövanşında 1-1 berabere kalarak Alman ekibi Bayern Münih'i eleyip yarı finalde İspanya ekibi Real Madrid'in rakibi oldu.

Yarı finalde Milano derbisi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nin rövanşında Inter ile Benfica Giuseppe Meazza'da karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmanın 14. dakikasında Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti. Benfica'da 38. dakikada Fredrik Aursnes ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. İtalyan ekibi maçın 65. dakikasında Lautaro Martinez ve 78. dakikada Joaquin Correa ile 2 gol bularak skoru 3-1'e getirdi. Portekiz ekibi mücadelenin 86. dakikasında Antonio Silva ile 90+2 de Petar Musa ile 3-3 beraberliği yakalasa da İtalyan ekibi ilk maçta 2-0 yendiği için adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla yarı finalde Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL