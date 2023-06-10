Manchester City ve Inter Taraftarları Metroda Buluştu

Manchester City ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde bugün TSİ 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takımın taraftarları, yoğunluk olmaması adına metro yoluyla stada gitmeyi tercih etti. M9 Bahariye-Olimpiyat metro hattını kullanan iki takımın taraftarları, vagonlarda renkli görüntüler oluşturdu. Inter taraftarlarının daha kalabalık olduğu görülürken City taraftarları da küçük gruplar halinde stada gelmeye devam ediyor.

Manchester City ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde bugün TSİ 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına 6 saatten az bir süre kala taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı stada doğru hareket etmeye başladı. İki takımın taraftarları, yoğunluk olmaması adına metro yoluyla stada gitmeyi tercih etti. M9 Bahariye-Olimpiyat metro hattını kullanan iki takımın taraftarları, vagonlarda renkli görüntüler oluşturdu. Inter taraftarlarının daha kalabalık olduğu görülürken City taraftarları da küçük gruplar halinde stada gelmeye devam ediyor.

ÖNCE KARŞILIKLI TEZAHÜRAT, SONRA BAŞARI DİLEĞİ

Aynı vagonda denk gelen iki takımın taraftarları, metroda önce takımlarını desteklemek için karşılıklı tezahüratlarda bulundu. Ardından taraftarlar, yan yana gelerek birbirlerine karşılaşma öncesi başarı dileklerinde bulundu.

CITY TARAFTARLARI TAKIMINA GÜVENİYOR