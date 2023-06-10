Manchester City ve Inter Taraftarları Finali Bekliyor

Manchester City ve Inter taraftarları, Şampiyonlar Ligi Finali'nin başlamasına 3 saatten kısa bir süre kala stadyum çevresinde bekleyişlerini sürdürüyor. Mücadelenin başlamasına 3 saatten az bir süre kala iki takımın taraftarları, kendileri için oluşturulan taraftar alanlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

SPOR Manchester City ve Inter taraftarları, büyük finali bekliyor

Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Manchester City ve Inter taraftarları, Şampiyonlar Ligi Finali'nin başlamasına 3 saatten kısa bir süre kala stadyum çevresinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Manchester City ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde bu akşam TSİ 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına 3 saatten az bir süre kala iki takımın taraftarları, kendileri için oluşturulan taraftar alanlarında bekleyişlerini sürdürüyor. Kalabalık gruplar halinde stadyuma giriş yapan Inter taraftarları, tezahüratlar ve coşkuyla takımlarını destekliyor.

Öte yandan dev mücadele için güvenlik önlemleri de hat safhada. Stadyuma giriş yapan taraftarlar, tek tek detaylı bir şekilde aranırken stadyum çevresinde de binlerce polis ve atlı güvenlik güçleri dikkat çekiyor.