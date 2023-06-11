Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası İstanbul'dan ayrıldı

Uefa Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, İstanbul'dan ayrıldı

Enver ALAS-İSTANBUL, (DHA)

Avrupa'nın en büyük kupasında İtalya temsilcisi Inter'i mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İngiliz ekibi Manchester City, İstanbul'dan özel uçakla ayrıldı.

Bakırköy'de konakladıkları otelden ayrılan Manchester City kafilesi, saat 13.30 sıralarında otobüsle İstanbul Havalimanı'na geldi. VIP Salonu'ndan geçen futbolcular ve teknik heyet, apronda kendilerini bekleyen Manchester City'nin renklerine boyalı Etihad Havayolları'na ait uçağa geçti. Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, 14.30 sıralarında Manchester'a gitmek üzere İstanbul'dan havalandı.