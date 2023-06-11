Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra İngiltere'ye döndü

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City, ülkesine döndü. Tarihinde ilk kez Kupa 1'i kazanan mavi-beyazlı takımı taşıyan otobüs, konakladıkları otelden İstanbul Havalimanı'na geldi. Manchester City kafilesi, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanına giriş yaptı. İngiltere temsilcisini taşıyan özel uçak, daha sonra İstanbul'dan ayrıldı. İngiltere ekibini Manchester kentinde büyük bir taraftar grubunun karşılaması bekleniyor.