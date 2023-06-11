Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

İngiltere'nin Manchester City takımının, İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yendiği İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere basınında geniş şekilde yer buldu.

The Telegraph, Manchester City'ye kupayı getiren golü atan Rodri ile kaleci Ederson'un performansını övdüğü manşetinde, " İstanbul'da Rodri ve Ederson'un kahramanlaştığı maçta Manchester City üçledi." ifadelerini kullandı.

Bu sene Manchester City'nin İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, Federasyon Kupası (FA Cup) şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak üçleme yaptığına işaret edilen haberde teknik direktör Pep Guardiola'nın ise City başında 300'üncü galibiyetini aldığı belirtildi.

Haberde, 2005 yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadında yapılan Liverpool-Milan finalinde sahada olan Liverpool oyuncuları Jamie Carragher ve Steven Gerrard'ın da maçı tribünde izlediği bilgisi "Steven G tekrar Boğaz'da" ara başlığıyla verildi.

The Guardian ise Guardiola'nın, "Bu kazanması zor bir kupa." sözlerine yer vererek Manchester City'nin bu yıl kazanabileceği 3 kupayı da aldığını belirtti.

Haberde City kaptanı İlkay Gündoğan'ın, "Tarih yazdık. Herkesin üçleme hakkında konuştuğunu biliyorduk. Bu takım üzerinde bir baskı oluşturuyordu ancak bu takım bu baskıya en iyi şekilde karşı koymasını bildi." açıklamalarına da yer verildi.

BBC ise City'nin yedek kalecisi Scott Carson'ın iki Şampiyonlar Ligi kupası sahibi olduğunu ikisini de İstanbul'da kazandığına vurgu yaptı.

Haberde, "İki İstanbul finalinde de kulübede oturan 37 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca ikisi eleme olmak üzere 4 Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıktı." ifadeleri yer aldı.

Sunday Express ise kupanın City ve golü atan Rodri için "Türk lokumu" olduğunu manşetine taşıdı. Gazetenin haberinde, "Tarih yazdılar. Pep'in adamları harika gecede üçledi." ifadelerini kullandı.