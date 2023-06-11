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Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Spor Haberleri

İngiltere temsilcisi Manchester City, İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Kupa takım kaptanı İlkay Gündoğan'a verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupasını aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından gerçekleştirilen seremonide UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kupayı takım kaptanı İlkay Gündoğan'a verdi. İlkay, daha sonra kupayı takım arkadaşlarına götürürken, Manchester Cityli oyuncular, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluğu kutladı.

Mücadelenin sona ermesiyle Manchester City'nin teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Saha içinde birbirlerine sarılan Manchester Cityli futbolcular, sonrasında mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

Seremoninin ardından saha içinde kurulan platformda bir süre sevinen Manchester ekibinin oyuncuları, daha sonra kupayla tribünleri dolaştı.

Interli futbolcular ve taraftarlar ise karşılaşmanın bitmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sahaya girerek futbolcularını teselli etti. Manchester City futbolcuları ve teknik heyeti, platformun yanına dizilerek madalyalarını almaya giden Interli oyuncuları alkışladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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