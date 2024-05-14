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Manchester City Tottenham Hotspur'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Tottenham Hotspur'a konuk olan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup ederek son haftaya 88 puanla lider girdi.

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Tottenham Hotspur'a konuk olan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup ederek son haftaya 88 puanla lider girdi.

Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk yarışında olan Manchester City, erteleme maçında Tottenham deplasmanına çıktı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 51. dakikasında ceza sahası içerisinde hızlı paslaşmalar yapan City'de Kevin de Bruyne son çizgiden çevirdiği topu Erling Haaland kale önünde topu ağlara gönderdi. Londra ekibinin atağında kaleci Ederson, kale önünde Romero ile çarpışarak sakatlık geçirdi ve daha sonrasında kaleyi Ortega'ya devretti. Tottenham, ikinci yarıda ataklarını sıklaştırırken kaleci Romero birçok net pozisyonda gole izin vermedi. Müsabakanın 90. dakikasında hızlı gelişen City atağında Jeremy Doku, ceza sahası içerisinde Pedro Porro'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Norveçli golcü Haaland, topu ve kaleci Vicario'yu ayrı köşelere göndererek skoru tayin etti. Karşılaşmada başka gol olmazken konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 88'e yükselen Manchester City, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve son haftaya Arsenal'ın 2 puan önünde lider girdi. Tottenham deplasmanında son 4 sezonda sahadan mağlubiyetle ayrılan Pep Guardiola, bu kötü gidişata son verdi.

Maviler, son hafta West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal da sahasında Everton ile karşılaşacak. Bu iki mücadele de 19 Mayıs Pazar TSİ 18.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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