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Manchester City, Sergio Gomez'i transfer etti

Manchester City, Sergio Gomez'i transfer etti

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Belçika'nın Anderlecht takımından 21 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Gomez'i transfer etti.

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Belçika'nın Anderlecht takımından 21 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Gomez'i transfer etti.

İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Manchester City, Sergio Gomez ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.

Sergio Gomez, 2021-22 sezonunda Belçika kulübünde 49 maça çıktı.

AA / Fatih Erel - Spor

Manchester Belçika Spor Haberler

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