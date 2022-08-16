Manchester City, Sergio Gomez'i transfer etti İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Belçika'nın Anderlecht takımından 21 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Gomez'i transfer etti. Spor Haberleri İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Belçika'nın Anderlecht takımından 21 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Gomez'i transfer etti. İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Manchester City, Sergio Gomez ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı. Sergio Gomez, 2021-22 sezonunda Belçika kulübünde 49 maça çıktı. Spor AA / Fatih Erel Manchester Belçika Spor Haberler

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