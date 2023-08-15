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Manchester City, Rico Lewis'in sözleşmesini uzattı

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Manchester City, 18 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Rico Lewis'in sözleşmesini 2028 yazına kadar uzattı. Lewis, City'nin akademisine 8 yaşında katıldıktan sonra A takım kadrosuna dahil edilmişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 18 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Rico Lewis'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Rico Lewis, Manchester City ile 2028 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

İngiliz defans oyuncusu, City'nin akademisine 8 yaşında katıldıktan sonra yaş gruplarında ilerleyerek takımın teknik direktörü Pep Guardiola'nın A takımı kadrosuna dahil edilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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