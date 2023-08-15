Manchester City, Rico Lewis'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 18 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Rico Lewis'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Rico Lewis, Manchester City ile 2028 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

İngiliz defans oyuncusu, City'nin akademisine 8 yaşında katıldıktan sonra yaş gruplarında ilerleyerek takımın teknik direktörü Pep Guardiola'nın A takımı kadrosuna dahil edilmişti.