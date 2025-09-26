Manchester City, Nico O'Reilly ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. O'Reilly, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra A takıma yükseldi ve 27 maçta 5 gol attı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.
20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor