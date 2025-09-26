Haberler

Manchester City, Nico O'Reilly ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. O'Reilly, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra A takıma yükseldi ve 27 maçta 5 gol attı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.

20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sadettin Saran'ın yüzerek kıyıya çektiği bot satışa kondu! Fiyatı inanılmaz

Yüzerek kıyıya çektiği bot satışa kondu! Fiyatı inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.