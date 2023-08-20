Manchester City, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 31. dakikada Julian Alvarez'in golüyle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı. Newcastle United ise 3 puanda kaldı.