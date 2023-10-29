Manchester City, Manchester United'ı 3-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 10'uncu haftasındaki derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 yendi. City'nin gollerini Erling Haaland (2) ve Phil Foden kaydetti.

Premier Lig'in 10'uncu haftasında Manchester derbisinde Manchester United, Manchester City'yi Old Trafford'da konuk etti. Konuk ekip baştan sonra üstün oynadığı karşılaşmada ilk yarıyı Erling Haaland'ın penaltıdan 26'ncı dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Haaland, 49'uncu dakikada durumu 2-0 yaptı. Maçın 80'inci dakikasında Phil Foden'ın bulduğu golle City, ezeli rakibini 3-0 mağlup etti. Mücadelede milli kaleci Altay Bayındır yedek bekledi.

City, bu sezon ligdeki 8'inci galibiyetini alırken puanını 24 yaptı. United ise 5'inci mağlubiyetini yaşadı ve 15 puanda kaldı.