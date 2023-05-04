Manchester City liderliği devraldı

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, West Ham United'ı 3-0 yenerek Arsenal'den liderliği devraldı.

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Manchester City, West Ham United ile Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol olmazken, ikinci yarıda ev sahibi 50. dakikada Nathan Ake ile öne geçti. Karşılaşmanın 70. dakikasında Erling Haaland ile farkı 2'ye çıkaran Maviler, 85. dakikada 22 yaşındaki genç orta sahası Philip Foden'in golü ile skoru 3-0 yaptı ve mücadele sona erdi. Bu sonuçla Manchester City ligde üst üste 9. galibiyetini alarak tekrar liderliğe yükseldi.

Ligde bir maç eksiği bulunan Manchester City 79 puanla zirvede yer alırken, Arsenal'in 78 puanı bulunuyor. - İSTANBUL