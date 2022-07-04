Manchester City, Kalvin Phillips'i renklerine bağladı İngiltere Premier Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Manchester City, orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i Leeds United'dan transfer etti. İngiltere Premier Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Manchester City, orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i Leeds United'dan transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki İngiliz milli futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandı. Manchester City, Phillips'in bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini paylaştı. Profesyonel kariyerine, 2015'te altyapısından yetiştiği Leeds United'da adım atan Phillips, takımının 2019-20 sezonunda İngiltere 2. Ligi'ni (Championship) şampiyon tamamlamasına yardımcı oldu. Leeds United'da 234 maça çıkan Phillips, 23 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'yla da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadı. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Manchester Sterlin England Spor Haberler

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