Manchester City Jeremy Doku'yu transfer etti
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Manchester City, Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'yu renklerine bağladı. Rennes takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Rennes ile tüm kulvarlarda 91 maça çıkan Doku, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.
Manchester ekibi, daha önce Hırvat futbolcular Mateo Kovacic ve Josko Gvardiol'u kadrosuna katmıştı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor