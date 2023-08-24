Manchester City Jeremy Doku'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Rennes ile tüm kulvarlarda 91 maça çıkan Doku, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Manchester ekibi, daha önce Hırvat futbolcular Mateo Kovacic ve Josko Gvardiol'u kadrosuna katmıştı.